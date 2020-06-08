08 июня 2020 года

Дональд Трамп разрешил промысел в атлантическом заповеднике

Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий коммерческий промысел в единственном американском морском заповеднике в Атлантике. Это решение встретило поддержку у рыбаков и вызвало протесты экологов.

Речь идет о Национальном морском памятнике северо-восточных каньонов и отмелей (Northeast Canyons and Seamounts Marine National Monument) площадью более 12,7 тыс. кв. км. Охраняемая акватория находится примерно в 130 милях от полуострова Кейп-Код (штат Массачусетс). В ООПТ обитают находящиеся под угрозой исчезновения южные киты, также там растут чувствительные к любым изменениям глубоководные кораллы.

Это один из пяти морских заповедников Соединенных Штатов. Остальные четыре находятся в Тихом океане, сообщает корреспондент Fishnews.

По информации The Washington Post, указ Дональда Трампа вызвал одобрение у представителей рыбной отрасли. Заповедник был создан в сентябре 2016 г. – в конце правления президента Барака Обамы. Тогда открытие ООПТ высоко оценили «зеленые», однако природоохранный статус акватории с самого начала оспаривался рыбаками. Теперь уже защитники природы намерены судиться, чтобы отстоять заповедник.

Напомним, Дональд Трамп вскоре после вступления в должность президента заявил о намерении провести ревизию заповедников, созданных его предшественниками.

Fishnews