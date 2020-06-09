09 июня 2020 года

Браконьерские цеха Приморья прикрыли силовики

В Приморском крае сотрудники ФСБ изъяли из незаконного оборота свыше 3,5 тонны нелегальных морепродуктов. Деликатесы перерабатывали и хранили на частных подворьях в поселке Дунай и городе Большой Камень.

У организаторов противоправной деятельности нашли мясо краба, гребешок разных видов, трепанг, а также оборудование для их хранения, рассказали Fishnews в пресс-группе регионального погрануправления.

Кроме того, в Хасанском районе в ходе совместного рейда из незаконного оборота изъяли около 300 особей трепанга. Весь «морской огурец», признанный жизнеспособным, вернули в естественную среду обитания.

Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Между тем суд оштрафовал почти на 200 тыс. рублей приморца, ранее пойманного на перевозке браконьерской продукции. Мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ.

Fishnews