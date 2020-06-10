10 июня 2020 года

РЖД сообщило о скидках для рыбы

Правление РЖД установило понижающие коэффициенты на перевозки грузов по стране на короткие расстояния. Рыбная продукция вошла в число товаров, для которых при доставке до 720 км включительно будет действовать скидка 50%.

На перевозки внутри страны широкого спектра грузов на короткие расстояния установлены понижающие коэффициенты, рассказали в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги».

Понижающий коэффициент 0,5 (скидка 50%) установлен для грузов второго и третьего тарифных классов на расстояние перевозки до 720 км включительно. Решение распространяется в том числе на рыбную продукцию. Перечень кодов ЕТСНГ приводится в приложении к протоколу заседания правления компании, сообщает корреспондент Fishnews.

Мера направлена на то, чтобы повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта на внутреннем рынке грузоперевозок, расширить клиентскую базу, заявили в РЖД.

Также компания сообщила об особых условиях при перевозке грузов в рефконтейнерах в Китай.

«Понижающий коэффициент 0,796 (скидка 20,4%) будет распространяться на грузы второго и третьего тарифных классов, которые будут следовать через пограничную передаточную станцию Забайкальск (эксп.), а также российско-казахстанские пограничные станции при условии дальнейшего пересечения границы с Китаем на стыках Достык – Алашанькоу и Алтынколь – Хоргос», - рассказали в пресс-службе «Российских железных дорог». Ко второму тарифному классу относится и рыба.

Решения вступают в силу 20 июня и действуют по 31 декабря включительно.

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