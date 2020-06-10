10 июня 2020 года

В прибрежье Приморья приготовили площадки для акваферм

Росрыболовство выставило на электронные аукционы сразу шесть участков под аквакультуру в подзоне Приморье (Японское море). Начальные цены лотов – от 300 тыс. до 16 млн рублей, заявки можно подавать по 13 июля.

Все участки предлагаются как для пастбищного, так и для индустриального рыбоводства на 25 лет, сообщает корреспондент Fishnews. Аукционы предполагается провести на площадке «РТС-тендер» 21 июля.

Самый дешевый участок имеет площадь 30,7 га и начальную цену 295,6 тыс. рублей. Другой РВУ площадью 108 га предлагается уже по стартовой цене более чем 1 млн рублей. Участок на 768 га – по начальной цене 7,4 млн рублей. РВУ площадью 947 га – со стартовой стоимостью 9,1 млн рублей. Площадь и начальная цена пятого участка – более 1 тыс. га и 10,2 млн рублей соответственно. Самый дорогой лот – акватория на 1,7 тыс. га, ее начальная стоимость превышает 16,3 млн рублей.

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