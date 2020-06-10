Российской рыбе открыли дорогу в Саудовскую Аравию
Саудовская Аравия согласовала ветеринарный сертификат на экспорт российской рыбы и рыбопродукции. Допуск на рынок королевства уже получило одно отраслевое предприятие, отметили в Россельхознадзоре.
Ветсертификат согласован с Государственным управлением по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Саудовской Аравии (SFDA), сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
Электронная версия сертификата размещена на официальном сайте российского ведомства. Предприятия, заинтересованные в поставках своей продукции в Саудовскую Аравию, должны пройти обследование на соответствие требованиям королевства и быть внесены в ИС «Цербер». После этого Россельхознадзор направит списки таких компаний в SFDA для их включения саудовским ведомством в соответствующий перечень.
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