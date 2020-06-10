10 июня 2020 года

Для развития обрабатывающей промышленности написали новую стратегию

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности. Она определяет и приоритеты в строительстве флота.

Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности до 2024 г. и на период до 2035 г. утверждена распоряжением правительства РФ от 6 июня 2020 г. № 1512. Заявленные цели – ускорение технологического развития России, внедрение цифровых технологий в производство, рост конкурентоспособности экспортной продукции.

В документе отмечено, что сейчас наблюдается объединение экономических и экологических процессов. «Даже при падении цен на энергоносители экологическая повестка в ближайшие годы станет источником новых требований к характеристикам продукции, как формализованных, в виде торговых барьеров, так и неформализованных,в форме меняющихся потребительских предпочтений», – говорится в стратегии.

Предусматривается, в частности, содействие инвестициям (механизм защиты и поощрения капиталовложений, реализация механизма «регуляторной гильотины», программы институтов развития, поддержка региональной инвестиционной деятельности, включая инвестиционные налоговые льготы).

Среди мер, предусмотренных технологической политикой стратегии, – субсидирование затрат на научные исследования и разработки, реализация исследовательских проектов по приоритетным направлениям.

В приложении к стратегии перечислены приоритетные направления судостроительной промышленности РФ. В их числе - строительство ледокольного флота нового поколения, в том числе работающего на сжиженном природном газе, гидрографических, лоцмейстерских и аварийно-спасательных судов ледового класса.

К приоритетным группам продукции отнесены суда рыбопромыслового флота. По строительству рыбацких судов к 2035 г. планируется выйти на показатель 134 единицы, сообщает корреспондент Fishnews. В приоритете и научно-исследовательский флот – в целевые показатели заложено минимум 10 НИСов.

Положения стратегии не учитывают последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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