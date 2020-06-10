10 июня 2020 года

В Астрахани подсчитали весенние уловы

Астраханская область подвела итоги весенней путины. За три месяца предприятия выловили 22 тыс. тонн водных биоресурсов – почти 42% разрешенного объема. Около 57% уловов пришлось на авандельту Волги, остальное обеспечил промысел на реке.

Весенняя путина в Астраханской области продолжалась с 15 февраля по 15 мая. По информации регионального министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, в этом году право вести промысел получили 55 хозяйствующих субъектов, шесть из которых имеют квоты в размере менее 10 тонн.

По данным Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства, к 1 июня выдано 3015 разрешений на вылов, из которых 634 относятся к внутренним водным объектам, 1067 – к прибрежному рыболовству и 1314 – к промышленному рыболовству в Каспийском море. В промысле было занято порядка 8 тыс. рыбаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного минсельхоза, за весеннюю путину выловили 22 тыс. тонн рыбы (рост на 3% к аналогичному периоду 2019 г.). Основной объем уловов – 12,5 тыс. тонн – добыт в авандельте Волги, еще 9,5 тыс. тонн – в реке.

Общий разрешенный к добыче объем водных биоресурсов для Астраханской области в этом году составляет около 53 тыс. тонн. Из них 21,3 тыс. тонн - для освоения во внутренних водных объектах.

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