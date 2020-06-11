11 июня 2020 года

Российские уловы демонстрируют уверенную прибавку

К 10 июня российские пользователи добыли более 2,2 млн тонн водных биоресурсов, на 7,7% превысив уровень прошлого года. Свыше 1,6 млн тонн освоено на Дальнем Востоке.

В Дальневосточном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 162,66 тыс. тонн, или на 10,98%, к показателю на отчетную дату 2019 г. - освоено 1643,98 тыс. тонн. Минтая поймано 1181,13 тыс. тонн (+79,15 тыс. тонн), трески - 91,35 тыс. тонн (+9,35 тыс. тонн), сельди - 119,45 тыс. тонн (+13,13 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне общий объем добычи составил 234,56 тыс. тонн, это на 3,93 тыс. тонн, или на 1,7%, выше уровня прошлого года. Добыча трески принесла 163,53 тыс. тонн, что на 9,21 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Уловы пикши достигли 35,92 тыс. тонн - на 11,89 тыс. тонн больше, чем год назад.

В Западном бассейне освоили 55,32 тыс. тонн ВБР, что на 0,9 тыс. тонн, или на 1,65%, больше показателя на отчетную дату 2019 г. Шпрота наловили 36,49 тыс. тонн (+1,85 тыс. тонн), балтийской сельди - 14,74 тыс. тонн (-0,86 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне общий объем добычи составил 32,99 тыс. тонн, что на 1,64 тыс. тонн, или на 4,73%, ниже уровня прошлого года. На промысле хамсы вылов составил 19,40 тыс. тонн - на 1,73 тыс. тонн больше, чем год назад. Тюльки поймали 1,97 тыс. тонн, что на 1,14 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2019 г.

В Волжско-Каспийском бассейне объем вылова достиг 34,12 тыс. тонн, это на 2,86 тыс. тонн, или на 9,16%, выше прошлогоднего уровня. Кильки добыто 4,75 тыс. тонн (+4,55 тыс. тонн), частиковых видов рыб - 14,29 тыс. тонн (-2,5 тыс. тонн), пресноводных видов - 9,87 тыс. тонн (+0,8 тыс. тонн).

В экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в общей сложности 267,4 тыс. тонн. Это на 4,6 тыс. тонн, или 1,7%, меньше, чем год назад.

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