11 июня 2020 года

Рухнувший мост создал проблемы семге Заполярья

В Мурманской области паводок обрушил железнодорожный мост через реку Кола. В Главрыбводе предупреждают: перекрыты миграционные пути атлантического лосося.

Авария произошла на перегоне станций Кола — Выходной в районе поселка Молочный. Мост частично обрушился и перекрыл часть русла реки.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод», сейчас по реке идут на нерест производители семги. Навстречу им скатываются молодь и повторно нерестящиеся лососи.

«Завал и часть обрушившегося моста уже сейчас препятствуют проходу рыб, а при последующем понижении уровня воды в русле реки станут преградой, ограничивающей или перекрывающей их миграционные пути, – подчеркнули в филиале. – В связи с этим необходимо провести безотлагательные работы по расчистке русла Колы от результатов строительных работ и обвала части моста».

О чрезвычайной ситуации специалисты Главрыбвода проинформировали прокуратуру и Североморское теруправление Росрыболовства. СТУ запросило исходные технические данные для определения ущерба водным биоресурсам и среде их обитания.

Fishnews