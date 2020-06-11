11 июня 2020 года

Предприятия пополнили копилку квот

Росрыболовство провело с 8 по 9 июня аукцион по продаже долей квот для промысла на Западном, Северном и Волжско-Каспийском бассейнах. Итоговая цена лотов превысила 30 млн рублей.

Протокол аукциона опубликован на сайте torgi.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Западный бассейн

Долю квоты добычи леща в Куршском заливе приобрела компания «Заливино», в Калининградском (Вислинском) заливе – ООО «Феникс». «Заливино» также предложила лучшую цену за долю квоты для промысла судака в Куршском заливе. Другую долю квоты этого объекта купило ООО «Тележенков». Доля квоты добычи судака в Калининградском заливе достается компании «Артемида».

Также на торги было выставлено три доли квоты добычи салаки в Балтийском море: победителями по этим лотам стали СПК «Петротрал 2», «ОССО-Фиш» и ИП Василевский Дмитрий Владимирович.

Северный бассейн

Здесь аукцион прошел по треске в районе регулирования Смешанной российско-норвежской комиссии (СРНК). Лучшую цену за долю в 0,007% предложило мурманское ООО «Севрыбком» – более 23 млн рублей. Это самая крупная сумма на минувших торгах в целом.

На доли квот для промысла путассу в районах регулирования НЕАФК, СРНК, Российско-Фарерской комиссии по рыболовству заявок не поступило – аукцион по этим лотам признан несостоявшимися.

Волжско-Каспийский бассейн

Доли квоты вылова пресноводного сома Каспийского моря купили Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, «Каспрыбфлот», НП ООО «Каспий», ООО «Мив-2». Это компании Астраханской области.

За право добывать судака Каспийского моря лучшую цену предложили астраханские ПКФ «Фиш-Тайм», Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, «Иголкинское», ПКФ «Беркут», а также компании Дагестана – «Каспийский Берег» и «Дагрыбпром».

С победителями аукциона будут заключены договоры на срок до конца 2033 г.

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