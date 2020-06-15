15 июня 2020 года

Документы для моряков продлят автоматом

Минтранс сообщил о новых возможностях для продления сроков действия квалификационных документов членов экипажей морских судов. Такое решение принято в условиях пандемии коронавируса.

Морская администрация РФ установила дополнение к мерам, которые были приняты по квалификационным документам ранее.

«Меры применяются исключительно для случаев форс-мажора, обусловленных распространением COVID-19, если срок действия квалификационных документов членов экипажей судов истек или истекает в период до 20 сентября 2020 года включительно», – рассказали Fishnews в пресс-службе Минтранса России.

Решение распространяется на профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ, а также подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством, квалификационные свидетельства, подтверждения к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах), свидетельства о квалификации судовых поваров и иные квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками (ПДНВ).

Если моряк не можем продлить срок действия таких документов из-за ограничений в регионах по работе организаций и предприятий или ограничений иностранных государств в отношении схода на берег, посадки на судно или перемещения по территории государства, срок действия таких документов продлевается на 3 месяца.

Внесение дополнительных отметок о продлении или выдача новых документов не требуется.

Морская администрация РФ при этом оставляет за собой право в любое время изменить или отменить эти меры в зависимости от развития ситуации с распространением COVID-19, отметили в Минтрансе.

Fishnews