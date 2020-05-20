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Экипаж на рыбопромысловом судне возле Курил

Морякам не придется подтверждать квалификацию в условиях пандемии

Членам экипажей морских судов продлили сроки действия квалификационных документов и медицинских свидетельств. Таким образом предполагается обеспечить бесперебойную работу российского флота в сложной эпидемиологической ситуации по всему миру.

«Данные меры применяются исключительно в случаях форс-мажора, обусловленных распространением коронавирусной инфекции, если срок действия квалификационных документов членов экипажей судов истек или истекает в период до 20 июня 2020 года включительно, а медицинских свидетельств членов экипажей судов – в срок до 20 сентября 2020 года включительно», - рассказали Fishnews в пресс-службе Минтранса.

Квалификационные документы членов экипажей

Мера распространяется на членов экипажа, которые в связи с введенными в российских регионах или иностранных государствах ограничениями (в отношении схода на берег, посадки на судно или перемещения по территории), не имеют возможности продлить в установленном порядке профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ, а также подтверждения о признании дипломов, выданных зарубежным государством, квалификационные свидетельства, подтверждения к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах), свидетельства о квалификации судовых поваров и другие квалификационные документы, требуемые Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками (ПДНВ).

В этом случае срок действия документов продлевается на 6 месяцев. Внесение дополнительных отметок о продлении или выдача новых документов не требуется.

Медицинские свидетельства

Если срок действия медицинского свидетельства члена экипажа истекает и в связи с ограничениями отсутствует возможность провести медицинское освидетельствование и возобновить действие свидетельства в порту захода судна, Морская администрация РФ допускает к работе члена экипажа без действительного медицинского свидетельства на срок до 3 месяцев - в соответствии со стандартом А1.2 Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 г. с поправками (КТМС-2006) и правилом I/9 ПДНВ.

Морская администрация РФ может в любое время изменить или отменить эти меры в зависимости от развития ситуации с распространением COVID-19, отметили в Минтрансе.

Fishnews

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