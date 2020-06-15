15 июня 2020 года

Обитатели Пролетарского водохранилища порадовали ученых

Специалисты АзНИИРХ провели береговую экспедицию в межплотинном участке Пролетарского водохранилища. Исследования позволили собрать информацию о промысловых видах рыб.

Предварительные результаты экспедиции говорят об удовлетворительном физиологическом состоянии промысловых видов рыб, своевременном нересте и хороших условиях их нагула, рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Исследовалось также состояние раков.

В качестве массовых видов ученые назвали тарань и густеру. Вся выловленная рыба оказалась упитанной. Густера и линь готовятся к нересту. Судак, окунь, лещ и тарань уже отнерестились. Карась ко времени экспедиционных исследований отметал первую порцию икры и готовится к выметыванию второй. Самок разных видов рыб с резорбцией (невыметанностью) икры отмечено не было. Рыбы, отметавшие икру, начали успешно нагуливаться.

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