15 июня 2020 года

Осетров-родителей вернули в Иртыш

В Тюменской области в реку Иртыш выпустили 123 производителя «краснокнижного» сибирского осетра. Ранее эти рыбы были отловлены для получения икры и молок, их потомство тоже отправят в дикую природу.

Выпуск провели в конце мая в Тобольском районе, общая масса переселяемых рыб составила более 1,4 тонны. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства, в Иртыш отправили 45 самок и 78 самцов.

Ранее этих осетров отловили специалисты Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» по специальным разрешениям для искусственного воспроизводства. В этом году филиал заготовил рекордное количество производителей осетра, от которых получили около 8 млн икринок. Выращенная из них молодь будет выпущена в водные объекты Обь-Иртышского рыбохозяйственного района в рамках компенсационных мероприятий.

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