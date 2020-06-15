15 июня 2020 года

Крымским рыбоводам предлагают участки на реках

Пятнадцать речных рыбоводных участков в Республике Крым выставило на аукцион Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства. Заявки принимаются до 10 июля.

Согласно документации торгов, участки расположены на территории Симферопольского, Сакского, Бахчисарайского, Джанкойского районов и городского округа Джанкой. Площадь РВУ – от 0,1 га до 158 га, стартовые цены от 100 рублей до 126 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Акватории предлагаются на условия обособленного и (в одном случае) совместного водопользования на 25 лет. Торги предполагается провести 16 июля в Ростове-на-Дону.

Fishnews