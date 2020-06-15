15 июня 2020 года

У вспышки COVID-19 в Китае нашли рыбный след

В Пекине зафиксирована новая вспышка коронавируса, источником стал оптовый продуктовый рынк «Синьфади». Под подозрением импортный лосось: COVID-19 обнаружили на доске для разделки рыбы.

Крупнейшие супермаркеты Пекина убрали красную рыбу с полок, их примеру последовали сети общепита, изъявшие лососевые блюда из меню, сообщает Global Times. По его информации, китайские ретейлеры и предприятия общественного питания отменили заказы на лосось, а уже ввезенный продукт поместили на хранение в морозильные склады.

Власти города Чэнду (провинция Сычуань) разослали срочное уведомление администрациям оптовых рынков: провести тщательное обследование всех торговцев, которые недавно вступали в контакт с пекинскими коллегами, а также приостановить продажи лосося.

Как пишет «Синьхуа», 13 июня в Пекине было официально зафиксировано 36 новых случаев заболевания коронавирусом, связанных с рынком «Синьфади». Он расположен на юго-западе столицы в районе Фэнтай, сообщает корреспондент Fishnews. Замдиректора Пекинского центра по контролю и профилактики заболеваний Пан Синхо рассказал на специальной пресс-конференции, что 27 пациентов с COVID-19 работали на рынке, а остальные либо посещали его, либо были в контакте с теми, кто побывал в «Синьфади».

Власти города закрыли рынок и взяли в различных его частях 5 424 пробы. 40 из них оказались положительными. Местные СМИ обращают особое внимание, что положительный результат на коронавирус дали образцы с разделочной доски, на которой готовили к продаже лосось.

Китайские чиновники заявили, что будут протестированы 10 тыс. человек, а территорию «Синьфади» продезинфицируют. Тем временем таможня КНР инициировала во всех портах страны проверку поступающего из-за рубежа лосося, а также опечатала уже ввезенный продукт в морозильных складах до дальнейших распоряжений.

«Синьхуа» отмечает, что под пристальное внимание китайских властей попала вся импортная рыба и морепродукты. Замглавы Пекинского муниципального бюро регулирования рынка Чэн Янькай заявил, что поступившие из-за границы партии продукции внимательно исследуют, а новые партии будут проходить тщательный контроль.

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