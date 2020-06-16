16 июня 2020 года

Теплая вода у берегов Камчатки дает больше шансов молоди лососей

Ученые отмечают повышенный прогрев вод у западного побережья Камчатки. Это может увеличить выживаемость молоди лососей после ската из рек.

В начале июня сотрудники Камчатского филиала ВНИРО провели океанологические и гидробиологические исследования прибрежных вод на западе полуострова. Стандартный полигон включает зону между устьями рек Кошегочек и Ича.

По предварительным данным, на южной части полигона, ограниченной на севере устьем реки Хомутина, отмечены повышенный прогрев воды и пониженная соленость. Ученые связывают это с сильным паводком из-за активного таяния снега.

Хороший прогрев прибрежных вод говорит о возможности высокой выживаемости молоди лососей после ската из рек. Как сообщили Fishnews в пресс-службе КамчатНИРО, теплая вода формирует благоприятные условия для планктона - кормовой базы красной рыбы. Более точные оценки продуктивности района специалисты сделают после обработки проб и данных гидрологического зондирования.

Приближается к завершению учет скатывающихся сеголеток горбуши и кеты из реперных рек западного побережья. Согласно расчетам, численность скатившейся молоди западнокамчатской горбуши из рек Большая, Утка, Кихчик, Пымта и Колпакова превышает среднемноголетний уровень не только для поколений нечетных лет, но и для четной (урожайной) линии.

Июньские исследования условий обитания молоди лососей на Западной Камчатке проводятся с 2018 г. Численность поколений в значительной степени зависит от периода эстуарного и раннего морского нагула молоди, отметили в КамчатНИРО.

Fishnews