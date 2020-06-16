16 июня 2020 года

«Краснокнижный» груз попал в руки силовиков

В Калмыкии полицейские и сотрудники ФСБ изъяли более полутонны незаконно добытых осетровых. Ценную рыбу обнаружили в остановленном автомобиле.

Легковую машину под управлением жителя республики остановили за нарушение в Черноземельском районе на автодороге Георгиевск-Буденновск – Улан-Хол. В багажнике правоохранители нашли более 150 фрагментов рыб осетровых пород общим весом около 530 кг, а также 60 кг частика, рассказали Fishnews в пресс-службе МВД России.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, изъятое направили на ихтиологическое исследование. По предварительным данным, в руки силовиков попали запрещенные к вылову осетр, севрюга и белуга.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных»).

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