16 июня 2020 года

Рыболовные участки Нижнего Поволжья разыграют на конкурсе

В Астраханской области выставили на конкурс 40 участков под промышленное рыболовство. Стартовые цены лотов – от 76 рублей до 68 тыс. рублей, заявки принимаются до 16 июля.

Согласно документации, торги организует региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности. Как сообщает корреспондент Fishnews, участки площадью от 0,5 га до 448 га расположены на внутренних водных объектах в Ахтубинском, Володарском, Енотаевском, Икрянинском, Камызякском, Красноярском, Приволжском и Харабалинском районах.

Критерии конкурсного отбора - предложенная плата, показатели производства рыбопродукции и освоения водных биоресурсов, а также численность работников из местного населения.

Заявки принимаются до самого вскрытия конвертов, которое предполагается провести 16 июля в Астрахани. Участки предоставят победителям на 5 лет.

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