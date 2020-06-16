16 июня 2020 года

Крымский флот проводил весну с прибавкой

К началу лета рыбаки Крымского полуострова добыли 22,6 тыс. тонн водных биоресурсов, более чем на 1,3 тыс. тонн превысив уровень прошлого года. Прибавки зафиксированы по хамсе, шпроту, сельди.

На 5 июня в Черном море освоено 14 655 тонн хамсы (на отчетную дату прошлого года – 12 146 тонн), 4 782 тонны шпрота (уровень 2019 г. – 3 835 тонн), 48 тонн смариды (уровень 2019 г. – 41 тонна), рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства.

В Азовском море радуют уловы креветок – 4,3 тонны (год назад – 3 тонны), хамсы – 12 тонн (на отчетную дату 2019 г. – 0,4 тонны) и черноморско-азовской проходной сельди – 53 тонны (прошлогодний уровень – 42 тонны).

По данным АЧТУ, лидирующие позиции по вылову в Черном море традиционно занимают рыбодобывающие предприятия Севастополя, а в Азовском море основные показатели за компаниями Керченского полуострова.

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