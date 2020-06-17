17 июня 2020 года

Заключения ГЭЭ продлили до конца 2021 года

Правительство расширило перечень автоматически продлеваемых разрешений и лицензий – это мера поддержки для бизнеса в условиях пандемии. В список попали решения о предоставлении водных объектов в пользование и заключения государственной экологической экспертизы.

Изменения внесены постановлением правительства РФ от 11 июня 2020 г. № 849. В частности, договоры водопользования и решения о предоставлении в пользование водных объектов, срок действия которых истекает с 15 марта по 31 декабря 2020 г., автоматически продлены на 12 месяцев.

Напомним, решение о предоставлении водного объекта в пользование необходимо, когда индустриальная аквакультура осуществляется без участка, с забором воды из поверхностного водного объекта.

Кроме того, до 31 декабря 2021 г. продлевается срок действия положительных заключений государственной экологической экспертизы, сообщает корреспондент Fishnews. Мера распространяется на заключения ГЭЭ, срок действия которых истекает в период с 16 июня до конца текущего года.

Также предусмотрено, что до конца 2020 г. для проведения ГЭЭ и соответствующих обсуждений можно использовать средства дистанционного взаимодействия.

«Комплекс мер по снижению регуляторной нагрузки позволит уменьшить издержки организаций на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации», – отметили в пресс-службе кабмина.

В апреле правительство продлило ряд других лицензий и разрешений, в том числе на судовые радиостанции.

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