08 апреля 2020 года

Разрешения на судовые радиостанции продлят автоматом

Правительство установило особые правила разрешительной деятельности в 2020 г. Предусматривается автоматическое продление на год ряда разрешений, в том числе документов на судовые радиостанции.

Напомним, что одной из мер, которую власти предложили для поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, стали послабления по проверкам и переоформлению разрешений.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусмотрено автоматическое продление действия разрешений, срок которых истекал с 15 марта по 31 декабря. Это в том числе разрешения на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего и смешанного (река-море) плавания. Напомним, что такие документы выдают теруправления Роскомнадзора.

Срок действия разрешений будет продлен на 12 месяцев.

Fishnews