17 июня 2020 года

Список ПДК для рыбных вод стал длиннее

Минсельхоз расширил перечень вредных веществ с нормативами предельно допустимых концентраций в водных объектах рыбохозяйственного значения. Вещества, не имеющие утвержденных нормативов, запрещено сбрасывать в такие акватории.

Приказ Министерства сельского хозяйства от 10 марта 2020 г. № 118 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщает корреспондент Fishnews, документ расширяет перечень вредных веществ, имеющих ПДК для рыбохозяйственных водоемов, – обновленный список вступил в силу в начале 2017 г.

При подготовке изменений отмечалось, что новые нормативы были разработаны на основании заявок водопользователей и результатов специализированных исследований. Речь идет, в частности, о веществах и смесях, применяемых при добыче нефти и газа, ликвидации разливов нефти в водных объектах.

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