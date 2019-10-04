04 октября 2019 года

По сбросам в рыбохозяйственные водоемы подготовили изменения

Минсельхоз предлагает расширить перечень химических веществ с установленными ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения. Химикаты, не имеющие утвержденных нормативов, запрещены к сбросу в такие акватории.

Закон «О рыболовстве…» запрещает сброс в водные объекты рыбохозяйственного значения и рыбоохранные зоны вредных веществ, предельно допустимые концентрации (ПДК) которых в таких водах не установлены. Список этих веществ утвержден приказом Минсельхоза от 13 декабря 2016 г. № 552. На портале regulation.gov.ru размещен проект, расширяющий перечень на 25 позиций, сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке указано, что это вещества и смеси, применяемые при бурении нефтяных и газовых скважин; как ингибиторы для предотвращения накипи; как ингибиторы коррозии, эмульгаторы и смачивающие агенты ‎в буровых системах. А также вещества, применяемые для ликвидации разливов нефти в водных объектах; в качестве органических растворителей смазочного материала и т.д.

Сообщается, что новые нормативы разработаны на основании заявок водопользователей и результатов специализированных исследований. Разработчики – ВНИРО, СевНИИРХ, МГУ ТУ ‎им. К.Г. Разумовского, Центр морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт экологического проектирования ‎и изысканий и АО «ЭкоСервис-А». Их предложения были рассмотрены и утверждены соответствующей секцией ЦУРЭН.

Также предполагается дополнить сведениями о нормативах региональный перечень, в частности по алюминию и молибдену, для озера Большой Вудъявр ‎и реки Белая.

Fishnews