17 июня 2020 года

Для рыбы Новой Гвинеи открыли китайский рынок

Надзорные органы КНР выдали рыбопромышленным предприятиям Папуа – Новой Гвинеи разрешения для поставок в Китай. В островном государстве это событие назвали важной вехой в развитии отрасли.

Национальная служба рыболовства Папуа – Новой Гвинеи и посольство КНР подписали соглашение о прямых поставках новогвинейской рыбы на китайский рынок, сообщает корреспондент Fishnews. В число аккредитованных попали 35 рыбопромышленных компаний, 31 морозильный склад, 9 судов и 2 логистических предприятия, пишет China.org.cn.

«Это момент гордости для нашей тунцовой индустрии. Будущее выглядит очень многообещающим в связи с возможностями выхода на новые рынки», – отметил министр рыболовства и морских ресурсов Папуа — Новой Гвинеи Лино Том.

Посол КНР Сюэ Бин выразил уверенность, что число новогвинейских компаний, поставляющих высококачественную продукцию на китайский рынок, будет расти. Ранее компании Поднебесной проявил интерес к инвестированию в рыбную отрасль Папуа – Новой Гвинеи.

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