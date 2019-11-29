29 ноября 2019 года

В рыбное хозяйство Папуа — Новой Гвинеи придут китайские инвестиции

Компании китайского городского округа Вэйхай планируют вложить 300 млн долларов в рыбную отрасль Папуа — Новой Гвинеи. Инвестировать собираются в развитие промысла, аквакультуры, строительство причалов, перерабатывающих фабрик с холодильниками, верфей.

Министр рыболовства и морских ресурсов Папуа — Новой Гвинеи Лино Том встретился с представителями Рыболовной ассоциации Вэйхай во время визита в КНР. В состав этого отраслевого объединения входят крупнейшие китайские компании в области аквакультуры, торговли и переработки рыбы и морепродуктов, а также морских перевозок, сообщает корреспондент Fishnews. Стороны подписали соглашение об инвестиционных намерениях.

По словам Лино Тома, 300 млн долларов в рыбное хозяйство Папуа — Новой Гвинеи вложат ключевые компании ассоциации, в частности Homey Group, Zinfa Group, Haihe and Shenghang Breeding Company. Они проявили большой интерес к рыболовному сектору и морским ресурсам тихоокеанского государства, пишет портал The National.

Министерство через Национальную рыболовную службу продолжит работать с ассоциацией для дальнейшего обсуждения инвестиционных проектов.

Fishnews