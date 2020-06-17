17 июня 2020 года

Аквафермеры смогут поторговаться за участки в Ленобласти

Северо-Западное теруправление Росрыболовства выставило на торги три участка для аквакультуры в Ленинградской области - на озерах и реке. Заявки принимаются до 17 июля.

Согласно аукционной документации, два участка – на озере Пионерском в Выборгском районе и реке Свирь в Лодейнопольском районе - предлагаются под индустриальную аквакультуру, а озеро Светлое в Приозерском районе – под пастбищную. Площадь этих РВУ составляет 7 га, 3 га и 21 га; стартовые цены – 56 тыс., 2,4 тыс. и 168 тыс. рублей соответственно.

Как сообщает корреспондент Fishnews, все акватории предлагаются на условиях совместного водопользования на 25 лет. Аукцион предполагается провести 2 августа в Санкт-Петербурге.

Fishnews