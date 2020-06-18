18 июня 2020 года

Пунктам пропуска дали «антивирусные» рекомендации

Минтранс опубликовал рекомендации по обеспечению безопасной работы пунктов пропуска через государственную границу в условиях пандемии и поэтапного снятия связанных с ней ограничений.

Документ согласован с Роспотребнадзором. Рекомендации охватывают вопросы обеспечения санитарной безопасности лиц, пересекающих государственную границу и сотрудников контрольных органов. Подготовлены меры для автомобильных, железнодорожных, воздушных, морских, речных, озерных, пешеходных и смешанных пунктов пропуска, а также мест пересечения границы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечне рекомендаций – профилактическая дезинфекция помещений и объектов инфраструктуры, размещение справочной информации на стендах, предоставление антисептиков, использование масок и перчаток, измерение температуры.

Применение рекомендаций зависит от конкретного периода ограничительных мер, отметили в Минтрансе. Речь идет о режиме, связанном с распространением инфекционных заболеваний, режиме повышенной готовности и штатном режиме работы пунктов пропуска.

Полный текст рекомендаций смотрите в прикрепленном файле.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews