18 июня 2020 года

Ученые работают над лекарствами для устриц

Сотрудники АзНИИРХ обследовали устричные хозяйства на Черном море. С помощью собранного материала будут разрабатывать средства профилактики и лечения заболеваний гигантской устрицы – «подселенца» с Дальнего Востока.

Исследования проводились в Краснодарском крае и Республике Крым в июне, сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ). Собран материал для паразитологических, микробиологических и вирусологических исследований гигантской (или тихоокеанской) устрицы.

«Эти исследования имеют важное значение для развития марикультуры моллюсков в Краснодарском крае и Крыму. Они позволят разработать средства профилактики и лечения заболеваний устриц – этого ценного и пользующегося большим спросом пищевого продукта, совершенствовать рекомендации по сохранению здоровья устриц в условиях содержания в садковых линиях или установках замкнутого водоснабжения», — рассказал заведующий лабораторией молекулярной генетики, физиологии и болезней рыб АзНИИРХ Леонид Бугаев.

Также в ходе поездки отобрали материал для поиска физиологических и биохимических маркеров - инструментов диагностики общего состояния моллюсков.

Достоинствами гигантской или тихоокеанской устрицы являются быстрый рост, прекрасные вкусовые качества и пищевая ценность, отметили в филиале. Ученые подчеркнули: риски в разведении этого моллюска обусловлены тем, что он – акклиматизант и в дикой природе в Черном море не встречается.

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