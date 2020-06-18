18 июня 2020 года

Научные наблюдатели вернутся в Мировой океан

В Атлантике возобновилась работа научных наблюдателей ВНИРО, приостановленная в связи с коронавирусом. В летние месяцы специалисты будут вести мониторинг в водах Западной Африки и районе регулирования НАФО.

После перерыва из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, возобновляется работа научных наблюдателей Атлантического филиала ВНИРО (АтлантНИРО) на рыбодобывающих судах, ведущих промысел в районах Мирового океана за пределами российской экономзоны.

16 июня сотрудник института направлен в Мурманск для вылета в Мавританию со сменным экипажем судна «Адмирал Шабалин» (судовладелец – Мурманский траловый флот, входит в группу «Норебо»). По плану «Адмирал Шабалин» будет около месяца ловить рыбу в экономзоне Мавритании, а потом совершит переход в южную часть Тихого океана для промысла ставриды в районе регулирования Региональной организации по управлению рыболовством в южной части Тихого океана (СПРФМО).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, в середине июля двух научных наблюдателей планируется отправить в район моря Ирмингера на промысел окуня-клювача для сбора промыслово-биологической информации и работы в рамках Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО).

В середине августа еще одна группа наблюдателей в районе Центрально-Восточной Атлантики будет вести сбор данных о величине уловов, видовому составу, размерно-весовой структуре, биологическим характеристикам и среде обитания облавливаемых видов водных биоресурсов. Полученные материалы помогут ученым разработать прогнозы возможного вылова на 2022 г. и рекомендации по регулированию промысла. Это важно для развития сотрудничества в области морского рыболовства с прибрежными государствами Западной Африки.

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