18 июня 2020 года

На реках Кубани могут появиться новые аквафермы

В Краснодарском крае на аукцион выставили восемь участков для аквакультуры на реках и балке. Начальные цены лотов – от 6,4 тыс. до 272 тыс. рублей, заявки можно подавать до 18 июля.

Организатор торгов – Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, провести аукцион планируется 23 июля в Ростове-на-Дону.

Участки расположены в Брюховецком, Кореновском, Каневском и Тихорецком районах. Площади предлагаемых РВУ – от 8 до 340 га, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на документацию торгов.

Все участки предоставляются как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры. Победители аукциона получат РВУ на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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