19 июня 2020 года

Экологи указали на «золотую» угрозу для лосося Камчатки

Всемирный фонд дикой природы попросил генерального прокурора Игоря Краснова проверить законность добычи россыпного золота на Камчатке. По мнению экспертов WWF, разработка месторождения «Гольцовская площадь» нанесет непоправимый ущерб природе, в том числе рыбным запасам.

Речь идет о лицензионном участке, расположенном на территории двух районов Камчатского края в бассейнах рек Быстрая, Утка, Средняя и Ближняя Гольцовка и Плотникова. В районе слияния рек Камешковая и Быстрая уже начались поисково-оценочные работы. Сотрудники предприятия вырубили значительный участок леса и сняли верхний слой почвы, рассказали Fishnews в пресс-службе WWF России.

«Мы полагаем, что разведка и разработка месторождений в верховьях рек Камчатского края, представляющих собой единую систему бассейна реки Большая, нанесет непоправимый ущерб уникальным экосистемам и биоразнообразию всего региона. Добыча золота открытым способом неизбежно приведет к значительному снижению рыбохозяйственного значения обозначенных водных объектов и затронет законные права и интересы граждан, в том числе право граждан на благоприятную окружающую среду», – говорится в письме экологов генпрокурору.

WWF России просит проверить правовые основания для начала разработки месторождения, законность согласования Росрыболовством проекта разработки, а также законность вырубки лесного участка.

В фонде обращают внимание на высокую степень экологической опасности от добычи россыпного золота. Эксперты уверены: работы в этом районе не только представляют опасность для уникальной природы и рыбопродуктивности лососевых рек, но и в будущем могут непосредственно угрожать жизни и здоровью людей.

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