19 июня 2020 года

Минсельхоз представил законопроект о сертификатах здоровья

Понятие сертификата здоровья на пищевые продукты предлагается предусмотреть в федеральных законах – проект об этом подготовило Министерство сельского хозяйства РФ.

Проект поправок о сертификате здоровья опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Предложено предусмотреть, что это бумажный или электронный документ с информацией о происхождении пищевых продуктов, который подтверждает их соответствие требованиям безопасности иностранного государства и оформляется для экспорта.

Также планируется закрепить, что порядок оформления и выдачи сертификата здоровья, а также федеральное ведомство по выдаче этого документа устанавливает правительство РФ.

Сейчас многие страны требуют сертификат здоровья, при этом в России нет законодательного регулирования отношений, связанных с получением такого документа, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Принятие законопроекта позволит закрепить понятие, а также сформировать основы для урегулирования правовых отношений по выдаче сертификата здоровья, тем самым устраняя административные барьеры для экспорта пищевых продуктов (пищевой продукции, продовольственных товаров, продуктов питания) и создавая правовую основу для определения зоны ответственности за выдачу сертификата здоровья между Россельхознадзором и Роспотребнадзором по видам продукции», – сказано в сопроводительных материалах.

Изменения предложено внести в четыре закона: «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О ветеринарии», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О карантине растений».

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