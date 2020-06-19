19 июня 2020 года

Ученые готовят ценный вид для товарной аквакультуры

Волжско-Каспийский филиал ВНИРО тестирует методику товарного выращивания кутума – ценной рыбы, запасы которой значительно сократились. Личинок удалось успешно перевести на сухой корм.

Кутум – пресноводная рыба семейства карповых, в основном населяет центральную и юго-западную части Каспийского моря. Кутум считается ценной и дорогой рыбой, имеет важное промысловое значение в России, Азербайджане, Иране и Туркмении.

Однако запасы кутума подвержены резким колебаниям, что отражается на величине уловов, отмечают в Волжско-Каспийском филиале ВНИРО.

Основными причинами сокращения численности кутума в Каспии считаются чрезмерный вылов, ирригационное гидростроительство, развитие орошаемого земледелия (оно ведет к потере нерестилищ), а также браконьерство. Огромную негативную роль, по данным ученых, сыграло и применение электроудочек в реках в период нерестовых миграций.

В России искусственным воспроизводством кутума для пополнения популяции занимаются несколько предприятий Дагестана. Но сейчас нужно развивать и товарное выращивание этого вида, обратили внимание в КаспНИРХ. Для апробации и отработки методики сотрудники филиала в апреле взяли на Мехтебском рыбоводном заводе личинок кутума и доставили в институт.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, на начальных стадиях постэмбрионального развития предличинок предварительно были определены скорости роста и развития за счет желточного мешка (первые 3-4 дня). На активное питание живыми кормами личинок переводили через 6 дней после вылупления.

Сухой стартовый корм был введен в рацион на 10-12 день после вылупления. «Закладка чешуи происходила в конце личиночного периода на 21 день с момента вылупления. В это время личинки кутума были уже адаптированы, активно питались сухим кормом», – сообщили в КаспНИРХ.

Выращивание молоди кутума в лабораторных условиях продолжается.

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