19 июня 2020 года

В Заполярье разыграют участки под любительскую рыбалку

Североморское теруправление Росрыболовства объявило о конкурсе на 5 морских рыболовных участков в Мурманской области. Акватории предназначены для организации любительской рыбалки.

Согласно документации торгов, участки площадью от 135 га до 1010 га расположены в Баренцевом море вдоль северного побережья Мурманской области в пределах Кольского и Печенгского районов, а также ЗАТО «Город Островной», сообщает корреспондент Fishnews.

Критериями оценки заявок для претендентов, имеющих опыт организации любительского рыболовства, станут количество выданных лицензий, наличие объектов профильной инфраструктуры, средняя численность работников. Критерии для новичков - предложение по размеру оплаты, бизнес-план по созданию инфраструктуры, средняя численность работников.

Срок действия договоров - 10 лет. Указано, что на участках обитают камчатский краб, сельдь, треска, пикша, зеленый морской еж и другие виды водных биоресурсов. Заявки принимаются до 20 июля – даты вскрытия конвертов с предложениями.

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