23 июня 2020 года

Популяции лосося Камчатки принимают пополнение

В Камчатском крае предприятия Главрыбвода продолжают переселение молоди лососей в дикую природу, два завода уже завершили выпуски. Всего в реки региона планируется отправить в общей сложности более 42 млн мальков кеты, чавычи, нерки и кижуча.

Паратунский экспериментально-производственный лососевый рыбоводный завод завершил выпуск молоди кеты. Предприятие отправило на вольные хлеба 20 млн экземпляров молоди лосося средней массой 1,3 г. Из них почти 5,1 миллиона переселили в рыбоводный участок на реке Паратунка.

На заводе продолжают подращиваться около 570 тыс. мальков кижуча – их выпуск начнется в конце июня.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного филиала ФГБУ «Главрыбвод», на Малкинском лососевом рыбоводном заводе все выпуски завершены. В реку Ключевка (бассейн реки Большой) переселили более 907 тыс. молодых чавыч средним весом почти 9 г и около 541 тыс. штук молоди нерки средним весом свыше 5 г.

На ЛРЗ «Кеткино» выпуск тоже завершен. В естественную среду обитания отправили более 6,6 млн молоди кеты средней навеской более 1 г.

Лососевый рыбоводный завод «Озерки» переселил почти 1,8 млн экземпляров молоди кеты средней навеской свыше 1 г в РВУ на реке Плотникова (бассейн реки Большой). Также в стенах завода ожидают выпусков около 17,6 млн мальков нерки.

На ЛРЗ «Вилюй» продолжается подращивание молоди - более 1 млн мальков кижуча.

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