23 июня 2020 года

Сахалинской таможне сменили руководителя

Начальником Сахалинской таможни стал генерал-майор таможенной службы Андрей Беляев. Ранее он возглавлял Ставропольскую и Ростовскую таможни.

На новую должность Андрей Беляев назначен с 22 июня 2020 г. приказом ФТС России, сообщили Fishnews в пресс-службе Сахалинской таможни.

Андрей Станиславович Беляев родился 6 июля 1972 г. в городе Кореновске Краснодарского края. Окончил Донецкое высшее военное училище инженерных войск и войск связи.

В таможенных органах с 1993 г. Имеет большой опыт профессиональной работы в таможенной сфере. Прошел путь от инспектора таможенного поста до начальника таможни.

На руководящей работе с 2003 г. Работал заместителем и первым заместителем начальника в Минераловодской и Волгоградской таможнях, возглавлял Ставропольскую и Ростовскую таможни.С октября 2018 г. был заместителем начальника Южного таможенного управления – начальником службы федеральных таможенных доходов.

Награжден ведомственными медалями «За усердие», «За службу в таможенных органах» I, II и III степеней, «Дмитрий Бибиков», нагрудным знаком «Отличник таможенной службы». Имеет государственные награды – «Медаль Жукова» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Является ветераном таможенной службы.

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