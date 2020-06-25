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Тихоокеанский филиал ВНИРО завершил весенний цикл исследований состояния запаса промысловой ихтиофауны на реках бассейна Японского моря в Приморье. Фото пресс-службы ТИНРО

Приморские ученые подсчитали молодь лососевых

Сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО оценили состояние запасов тихоокеанских лососей, гольцов, корюшки и других промысловых видов рыбы в реках Приморского края и на побережье Японского моря.

Речные рейды охватили все Приморье

Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО) завершил весенний цикл исследований состояния запаса промысловой ихтиофауны на реках бассейна Японского моря в Приморье. С середины марта и до начала июня специалисты лаборатории биологических ресурсов континентальных водоемов и рыб эстуарных систем ТИНРО совместно с представителями Приморского филиала Главрыбвода и национального парка «Земля леопарда» провели работы на 14 водных объектах края.

Полем изучения для научных работников стали реки Рязановка, Пойма, Нарва, Барабашевка, Раздольная – на юге, Аввакумовка, Арзамасовка, Тимофеевка, Тумановка, Зеркальная и Киевка – в центральных районах, Единка, Самарга, Желтая, а также морское прибрежье – на севере Приморья.

В задачи специалистов входил мониторинг запасов тихоокеанских лососей, прочих анадромных рыб (гольцов – кунджи и южной проходной мальмы), азиатской зубастой корюшки и массовых промысловых видов рыб пресноводного и эстуарного комплексов – дальневосточной красноперки-угая, кефалей (пиленгаса и лобана), малоротой корюшки. Попутно собирались доступные данные по морским промысловым рыбам, посещающим внешние и внутренние эстуарии япономорских рек края – сельди, наваге, камбалам, морской малоротой корюшке и мойве.

Скат лососей – под наблюдением

Весенние работы традиционно начинались с изучения промыслового запаса рыб эстуарного комплекса и параметров ската молоди тихоокеанских лососей и гольцов. К концу апреля – середине мая скат незаводской молоди лососей в южном и центральном Приморье практически завершился, тогда как на севере края только набирал обороты и продолжается до сих пор.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, во второй декаде мая на контрольных точках в северных реках края численность покатной молоди кеты зачастую достигала 2–3 тыс. экземпляров на замет малькового невода, а молодь горбуши активно покатилась только в третьей декаде мая. В большинстве исследованных рек наблюдатели отметили более многочисленную по сравнению с предыдущими годами молодь симы. По предварительным оценкам, до конца мая из всех рек бассейна Японского моря скатилось до 46,5 млн экземпляров молоди кеты (основная часть – в северном Приморье), свыше 1 млн экземпляров молоди симы и около 3,8 млн экземпляров молоди горбуши.

«В южном и центральном Приморье, когда массово скатывалась молодь лососей, то уже почти не отмечались заходы производителей. В северном Приморье оба процесса шли одновременно, с нарастающей численностью скатывающейся молоди нарастала и численность производителей», – обратил внимание главный специалист ТИНРО Виктор Назаров.

Массовые заходы в реки симы начались в середине мая на фоне достаточно многочисленного присутствия южной проходной мальмы, а активный ход горбуши стартовал в последние числа мая. По мнению ученых, запасы нелососевых эстуарных видов промысловых рыб кроме кефалей на севере Приморья стабильны при устойчивой тенденции к его росту. На юге и в центре края запасы остаются на низком уровне численности и биомассы.

Лобан и пиленгас в дефиците

Результаты исследований показывают, что для кефалей, по-видимому, повсеместно наступил неблагоприятный период. Все приморские группировки пиленгаса при критически низкой численности отмечены только в южном и центральном Приморье, в северной части края этой рыбы не зафиксировано.

Количество лобана в северном Приморье по сравнению с наблюдениями, проведенными до 2018 г., значительно снизилось. Если ранее в мае лобан уже был многочисленным, то в последние три года отсутствовали даже единичные особи. До конца мая заметная численность лобана была обнаружена только на юге края и в зонах некоторых водных объектов центрального Приморья. Причины падения численности изучаются и анализируются.

Полевые исследования ТИНРО по той же схеме, что и в весенний период, планируется продолжить летом-осенью текущего года для оперативного научного сопровождения лососевой путины. В северном Приморье уже начались работы на реках Единка и Самарга и примыкающих к ним прибрежных акваториях.

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Fishnews

  • Тихоокеанский филиал ВНИРО завершил весенний цикл исследований состояния запаса промысловой ихтиофауны на реках бассейна Японского моря в Приморье. Фото пресс-службы ТИНРО
  • Работа мальковым неводом. Фото пресс-службы ТИНРО
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