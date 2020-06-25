25 июня 2020 года

Нерпы Ладоги адаптировались к теплой зиме

В марте и апреле сотрудники Санкт-Петербургского филиала ВНИРО исследовали состояние популяции ладожской кольчатой нерпы, условия ее зимовки и размножения. Выяснилось, что в отсутствие припайного льда тюлени могут выводить потомство на берегу.

Последняя зима выдалась аномально теплой, лед на Ладожском озере так и не сформировался. Были большие опасения, что это самым пагубным образом скажется на размножении нерпы, которое в нормальных условиях происходит на льду.

Чтобы понять, как нерпа пережила теплую зиму, в марте сотрудники Санкт-Петербургского филиала ВНИРО обследовали побережье и остров в северной и северо-восточной части озера – там концентрировались самки с детенышами. В этих районах были установлены фотоловушки, позволившие проследить за жизнью нерпы в естественных условиях.

Исследования показали, что в отсутствие припайного льда нерпа может размножаться на побережье и островах Ладожского озера. Адаптационные возможности тюленей позволяют им приспосабливаться к меняющемуся климату, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

С 16 апреля по 2 мая специалисты провели авиационный учет нерпы во всех районах, где ее обнаружили в ходе предыдущих исследований. Авиаучет выполнялся беспилотными летательными аппаратами с высоты 200-250 м. Малошумные беспилотники не доставляли дискомфорта животным, отметили в институте.

Впервые была показана возможность авиаучета и наблюдения за ладожской нерпой в отсутствие льда – когда животные находятся на берегу или в воде и видны гораздо хуже, чем на льду. Для решения непростой задачи применяли самую современную оптику, фото- и видеоматериалы обрабатывались с использованием самообучающейся системы искусственного интеллекта. Оказалось, что ИИ в союзе с опытным оператором может не только научиться уверенно различать отдельных тюленей среди скал, валунов, в воде, но и производить измерения, оценивать размеры животного, выделять детенышей из общей популяции.

Уникальные материалы, собранные в зимне-весенний период 2020 г., обрабатываются. В этой работе участвуют специалисты Нижнесвирского заповедника, Олонецкого заказника, Санкт-Петербургского университета. Планируется, что совместными усилиями ученые смогут раскрыть тайные стороны жизни ладожской нерпы и предложить научно обоснованные меры ее защиты в условиях меняющегося климата.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews