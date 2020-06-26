26 июня 2020 года

Ямальские реки зарыбляют ценными видами

Собский рыбоводный завод впервые отправил в Обь партию обской стерляди. До конца сезона предприятие намерено продолжить выпуски ценных рыб в реки Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Обь заселили 1242 четырехлетних стерляди средней навеской 830 г. Это половозрелые рыбы, которые, по мнению специалистов, смогут отнереститься уже весной следующего года. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО, каждая самка способна выметать не менее 20 тыс. икринок.

Напомним, в начале июня Собский завод выпустил в Обь 5 млн мальков чира навеской более 0,5 г. Также в этом сезоне предприятие планирует зарыблять чиром Собь и Таз, муксуном – Обь.

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