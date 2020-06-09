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Собский рыбоводный завод переселил в Обь 5 млн особей чира средней навеской более 0,5 г. Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Запасы Оби пополняют чиром и муксуном

Собский рыбоводный завод в ЯНАО полным ходом ведет выпуск молоди чира, к концу июля необходимой навески достигнут мальки муксуна. За сезон предприятие планирует переселить в дикую природу в общей сложности около 22 млн этих рыб.

На минувшей неделе завод переселил в Обь 5 млн особей чира средней навеской более 0,5 г в рамках компенсационных мероприятий. Сейчас силы предприятия сосредоточены на подращивании молоди муксуна.

Мальки муксуна занимают два производственных цеха - более 160 бассейнов. Рыбки весят около 0,02 г и к концу июля достигнут необходимой для выпуска навески – 0,5 г, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Выклев личинок завершился в конце мая. Сначала, согласно технологии подращивания, новорожденным каждый час давали рачков артемии. Сейчас в рацион мальков добавляют и сухие корма. Этим летом Собский рыбоводный завод планирует отправить в большое плавание около 13 млн экземпляров муксуна.

«С прошлого года мы полностью отказались от воспроизводства пеляди, чья популяция не нуждается в искусственном восстановлении. На Собском рыбоводном заводе сформировано маточное стадо муксуна в количестве 16 тыс. особей, от которых в следующем году планируется получить первую икру для закладки на инкубацию. Это предпосылки к тому, чтобы обский муксун стал основным видом для воспроизводства на территории Ямала», – отметил первый заместитель губернатора Алексей Ситников.

Благодаря Собскому рыбоводному заводу за три года в водоемы Ямала выпущено почти 90 млн штук молоди сиговых видов – в основном муксуна и чира. Предполагается, что в этом году объем выпуска муксуна на 30% превысит показатель 2019 г.

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  • Собский рыбоводный завод переселил в Обь 5 млн особей чира средней навеской более 0,5 г. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
  • Первый замгубернатора Алексей СИТНИКОВ в рыбоводном цеху. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
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