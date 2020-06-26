26 июня 2020 года

Сахалин хочет привлечь больше молодежи в рыбную отрасль

Правительство Сахалинской области дополнило региональный перечень самых востребованных и перспективных рабочих профессий морскими специальностями. В их числе матрос, рыбовод и рыбообработчик.

Изменения были внесены в региональный перечень наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей среднего профессионального образования. Документ, который правительство Сахалинской области утвердило в конце декабря 2019 г., должен помочь в решении кадровых проблем с учетом прогноза потребности экономики региона в специалистах на период до 2025 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изначально этот список включал 18 профессий и 22 специальности, но только одна из них – «Эксплуатация судового электрооборудования и средств» – имела непосредственное отношение к морю. Согласно распоряжению областного правительства от 16 июня 2020 г. № 351, в перечне появилось девять новых позиций, причем все они в той или иной степени связаны с рыбной отраслью. Это профессии машиниста холодильных установок, матроса, рыбовода и обработчика рыбы и морепродуктов.

К перспективным для региона специальностям отнесены «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок», «Судовождение», «Ихтиология и рыбоводство», «Обработка водных биоресурсов», а также «Промышленное рыболовство».

В области решено запустить программу двух дипломов - когда жители региона могут учиться в Сахалинском государственном университете и при этом получить образование в еще одном высшем учебном заведении страны.

«Надо предоставить сахалинцам и курильчанам больше возможностей для получения качественного высшего образования. Это принципиальная позиция. Чтобы студенты могли получить два диплома – не только сахалинского, но и ведущего вуза страны, не покидая пределов региона. Задача – уменьшить отток молодежи. Мы должны давать образование с акцентом на мировую повестку и с гарантией последующего трудоустройства выпускников в Сахалинской области», – заявил губернатор Валерий Лимаренко.

Fishnews