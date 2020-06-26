26 июня 2020 года

Моряков Заполярья на берегу ждут обсерваторы

Мурманская область изменила правила самоизоляции для экипажей морских судов. Сменные члены экипажей, прибывшие из иностранных государств или из других регионов России, обязаны проходить двухнедельный карантин в учреждениях по типу обсерваторов.

Исключение – переболевшие коронавирусом при наличии медсправки, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, самоизоляцию могут не проходить члены экипажей судов, возвращающиеся (списывающиеся) в порты Мурманск и Кандалакша, при одновременном соблюдении следующих условий:

– судно находилось в море 14 дней и более;

– судно не имело контактов с берегом, не было контактов с гражданами стран, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19;

– поcле прибытия судно и члены экипажа прошли все необходимые проверочные процедуры;

– после прибытия работодатель обеспечил проведение анализа на коронавирус и результаты теста отрицательные.

Изменения внесены по рекомендации главного санитарного врача региона. Подробные разъяснения можно прочитать в разделе «Методические документы» на сайте областного правительства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews