26 июня 2020 года

Сахалинские депутаты предложили новый инструмент против браконьерства

Сахалинская областная дума призывает ввести дополнительные основания для принудительного прекращения права на вылов. Мера направлена на борьбу с легализацией незаконно добытой рыбы.

Региональные парламентарии направили обращение к заместителю министра сельского хозяйства – руководителю Росрыболовства Илье Шестакову. Ведомству предлагают инициировать внесение изменений в закон «О рыболовстве…», сообщили Fishnews в пресс-службе облдумы.

Сахалинские депутаты рекомендуют дополнить перечень случаев для принудительного прекращения права на добычу ВБР следующими случаями:

– подтвержденный факт передачи пользователем рыболовного участка права добычи (вылова) водных биоресурсов третьим лицам;

– подтвержденный факт представления документов под неосуществленную добычу (вылов) водных биоресурсов с целью легализации незаконно добытых (выловленных) водных биоресурсов.

«В большинстве своем незаконными добытчиками водных биоресурсов являются местные жители, которые благодаря легкодоступности морского побережья поправляют свое материальное положение во время лососевой путины, – подчеркнул депутат Максим Козлов. – Браконьерский улов сдается по заниженным ценам рыбопромышленным компаниям, которые легализуют незаконно выловленную продукцию через свои документы при сдаче ее в переработку».

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