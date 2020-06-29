29 июня 2020 года

Под прессом: добытчики краба обратились к президенту

Коллективы сахалинских предприятий «ПРК», «КУК» и «Монерон» направили главе государства письма о давлении со стороны правоохранительных органов. За этим прессом стоит стремление к переделу бизнеса, считают авторы обращений.

Под письмами «Приморской рыболовной компании», «Курильского универсального комплекса» и «Монерона» приводятся подписи работников предприятий, экипажей флота, членов их семей – всего около 700 человек, сообщает корреспондент Fishnews.

Компании почувствовали на себе давление около двух лет назад, тогда в СМИ шла массированная атака на крабовый бизнес.

«В декабре 2018 года после выхода в эфир на федеральном канале нечестной, предвзятой и лживой передачи «Крабовая ловушка» (а также последующих передач на эту тему) на нашу компанию свалился весь возможный проверяющий аппарат нашего государства – Федеральная служба безопасности, полиция, налоговая служба и т.д.», – говорится в письме коллектива «ПРК».

О прессе со стороны правоохранительных ведомств пишут в своих обращениях и другие предприятия. «В рамках возбужденного уголовного дела, к которому ООО «КУК» не имеет никакого отношения, арестовано само общество, арестованы морские суда, проходят обыски в офисных помещениях, изымаются документы», – рассказывает коллектив «Курильского универсального комплекса».

Происходящее не просто затрудняет работу предприятия, а останавливает ее практически полностью, отмечено в письме «Монерона».

«ПРК» сообщила, что вынуждена сократить работу завода в Невельске, который выпускал продукцию глубокой переработки из рыбы и морепродуктов, – товары реализовывались на российском рынке.

Через административный пресс и «информационную войну» в СМИ идет выдавливание компаний из отрасли, с последующей передачей активов третьим лицам, предполагают авторы обращений.

Коллективы также обратились к вице-премьеру – полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.

Арест на компании был наложен по уголовному делу в отношении сахалинского бизнесмена Олега Кана, но он неоднократно заявлял, что не управляет и не владеет этими предприятиями.

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