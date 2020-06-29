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В Ростовской области действует программа по возмещению части затрат на выращивание рыбопосадочного материала для зарыбления естественных водоемов. Фото пресс-службы правительства региона

Восполнять рыбные запасы Дона помогают субсидиями

Аквакультурные хозяйства Ростовской области с начала года выпустили в Дон более 700 тыс. штук рыбной молоди, из них почти 20% – осетровые виды. Для субсидирования затрат на пополнение рыбных запасов в регионе в этом году выделено 7,4 млн рублей.

В Ростовской области действует программа по возмещению из регионального бюджета части затрат на выращивание рыбопосадочного материала для зарыбления естественных водоемов. За период с 2017 г. ее финансирование обошлось в 20,8 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

В 2020 г. на цели искусственного воспроизводства водных биоресурсов выделено 7,4 млн рублей. «За пять месяцев текущего года в реку Дон рыбоводными хозяйствами уже выпущено 738 тыс. штук молоди рыб – таких, как сазан, толстолобик, белый амур, стерлядь, – заявил первый замгубернатора Виктор Гончаров. – Из этого объема 144,5 тыс. – осетровые. Так, на днях впервые за десять лет Донским осетровым заводом Главрыбвода выпущено 70 тыс. штук молоди белуги в реку Дон. По наблюдениям научных организаций, запасы особо ценных видов рыб за последние пять лет увеличились в 2,6 раза».

Всего за последние пять лет водоемы Ростовской области получили пополнение примерно на 230 млн штук рыбной молоди. В правительстве региона отмечают, что работа по сохранению и восстановлению рыбных запасов должна вестись с учетом рекомендаций отраслевой науки, которые готовит в том числе научный центр аквакультуры «Взморье» Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

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  • В Ростовской области действует программа по возмещению части затрат на выращивание рыбопосадочного материала для зарыбления естественных водоемов. Фото пресс-службы правительства региона
  • В Ростовской области действует программа по возмещению части затрат на выращивание рыбопосадочного материала для зарыбления естественных водоемов. Фото пресс-службы правительства региона
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