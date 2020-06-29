29 июня 2020 года

Рыбная промышленность Северного бассейна отмечает юбилей

Одному из крупнейших рыбопромышленных предприятий – Мурманскому траловому флоту – 29 июня исполняется ровно 100 лет. Производственные возможности МТФ (входит в группу «Норебо») расширит новый современный траулер-процессор.

Рыбная промышленность страны отмечает круглую дату. 29 июня 1920 г. под флагом РСФСР в 3 часа ночи из устья Северной Двины в первый промысловый рейс вышел траулер РТ-30. Тогда же в России начал развитие государственный промысел рыбы.

«100-летие Мурманского тралового флота (МТФ) – это юбилей не только рыбной промышленности Северного бассейна, но и всей России. С МТФ в 1920 году началось развитие тралового флота в нашей стране и на протяжении всего XX века происходило становление отрасли, создание передовых технологий в рыбодобывающей промышленности, рост квалифицированных кадров и развитие Севера. Для Мурманской области МТФ с момента своего основания создавал рабочие места, активно занимался строительством жилых домов, социальных объектов и инфраструктуры и по факту являлся и является градообразующим предприятием», – отметил заместитель директора Управляющей компании «Норебо» Сергей Сенников.

Сегодня Мурманский траловый флот – это самая большая компания в структуре «Норебо» и одно из крупнейших рыбопромысловых предприятий страны. Коллектив предприятия насчитывает свыше 700 человек, в состав флота входят современные средне- и крупнотоннажные суда, которые ведут промысел в центрально-восточной и северной части Атлантического океан, рассказали Fishnews в пресс-службе «Норебо».

Мурманский траловый флот был основан после окончания Первой мировой войны. Первоначально первый траулер получил бортовой номер «РТ-30», но в последующем был назван «Лучинский». Само судно было построено в Шотландии в 1906 г. для рыболовецкого предприятия в Аргентине. «Лучинский» был типичным судном МТФ первого поколения – простые по своей конструкции суда, на паровом ходу, с небольшой автономностью и полезной вместимостью, построенные за границей и часто переоборудованные из судов, не предназначенных для рыбного промысла.

Только в 1932 г. МТФ получил свои первые специализированные рыболовные траулеры советской постройки. Эти суда уже имели улучшенное навигационное оборудование и средства связи, что позволило флоту увеличить район промысла, а также быстро наращивать уловы.

Сегодня каждое из современных судов МТФ способно выловить тот же объем, что и весь довоенный флот компании. В 2018 г. «Норебо» начал строительство серии из 10 современных траулеров, один из которых войдет в состав флотилии МТФ. Траулер будет отвечать новейшим требованиям в плане экономических показателей, экологических требований, условий жизни экипажа и выпуска качественной продукции с высокой степенью переработки, подчеркнули в холдинге.

«В июне прошлого года состав нашего флота пополнил траулер «Кильдин», построенный в 2017 году. Он отвечает абсолютно всем требованиям, предъявляемым к рыболовным судам, и для нас стал определенно шагом вперед в плане развития промысла.

Сейчас главный вопрос, который стоит перед флотом, – это не просто освоение квоты за счет наращивания вылова, а максимально полное и эффективное использование водных биоресурсов, которое невозможно без новых технологий и новых подходов. Поэтому МТФ для своей дочерней компании «Мурманский губернский флот» в октябре 2019 года приступил к строительству нового траулера», – рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» генеральный директор МТФ Андрей Гуляев.

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