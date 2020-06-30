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Серый кит в прибрежье Северного Сахалина

Защитить китов от рыбацких сетей поможет памятка

Экологические активисты Сахалинской области составили памятку для рыбаков «Как вести себя при встрече с китами». Буклет рассказывает, как предотвратить запутывание животного в сетях или тросах, как помочь ему освободиться и как вызвать китовую «скорую помощь».

«Ежегодно увеличивается количество обрывков рыболовных сетей и пластикового мусора в море, что повышает риск запутывания китов и дельфинов. В акватории Охотского моря документально зарегистрировано уже два случая запутывания серых китов в сетях, а также три случая выброса на берег павших китов со следами запутывания», – рассказали Fishnews в пресс-службе агентства по рыболовству Сахалинской области.

Ведомство обращает внимание, что волонтеры туристско-экологического клуба «Бумеранг» и спасатели областного поисково-спасательного отряда МЧС прошли тренинги по освобождению больших китов, запутавшихся в сетях и морском мусоре. Специалисты готовы к реагированию в случае обнаружения попавших в беду мормлеков.

Памятку «Как вести себя при встрече с китами» подготовил «Бумеранг» при поддержке Фонда президентских грантов. Буклет рассказывает, как предотвратить запутывание китов, как освободить кита безопасно для человека и с минимальным ущербом для животного.

В памятке указан телефон горячей линии – 8-914-769-5969 – на него надо звонить при встрече кита с признаками запутывания. Также приводится информация, которую нужно сообщить (координаты животного, его состояние, тип запутывания и другие данные). Кроме того, на эту линию следует сигнализировать о скоплениях морского мусора и брошенных сетях.

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