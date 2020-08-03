03 августа 2020 года

«Гильотина» продолжает работу

Правительство отменило десять актов Госкомрыболовства и Росрыболовства - они прекратят свое действие со следующего года. На смену, как обещают власти, должно прийти современное регулирование.

Власти продолжают с помощью механизма «регуляторной гильотины» обновлять правовую базу. Постановлением от 27 июля 2020 г. № 1122 правительство РФ отменило ряд актов федеральных ведомств. Как сообщает корреспондент Fishnews, это в том числе документы в рыбной отрасли:

- приказ Комитета РФ по рыболовству от 30 августа 1995 г. № 140 «Об утверждении Устава службы на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации»;

- приказ Комитета РФ по рыболовству от 18 октября 1995 г. № 165 «Об организации управления безопасной эксплуатацией рыбопромыслового флота»;

- приказ Госкомрыболовства от 5 мая 1999 г. № 107 «О введении в действие нормативных документов по технической эксплуатации судов и судовых технических средств»;

- приказ Госкомрыболовства от 27 мая 1999 г. № 134 «О введении в действие «Наставления по предотвращению загрязнения с судов флота рыбного хозяйства РФ»;

- приказ Госкомрыболовства от 10 ноября 2000 г. № 296 «О введении в действие новой редакции «Правил эксплуатации электрооборудования на судах флота рыбной промышленности России»;

- приказ Госкомрыболовства от 29 июля 2002 г. № 299 «Об утверждении Условий, на которых иностранные граждане и лица без гражданства могут входит в состав экипажа судна рыбопромыслового флота, плавающего под Государственным флагом РФ»;

- приказ Госкомрыболовства от 3 марта 2004 г. № 112 «Об утверждении Правил ведения судовой роли на судах рыбопромыслового флота РФ»;

- приказ Росрыболовства от 12 августа 2009 г. № 709 «О внесении изменений в приказ Госкомрыболовства от 3 марта 2004 г. № 112»;

- приказ Федерального агентства по рыболовству от 12 августа 2009 г. № 710 «О внесении изменений в приказ Госкомрыболовства от 29 июля 2002 г. № 299 «Об утверждении Условий, на которых иностранные граждане и лица без гражданства могут входит в состав экипажа судна рыбопромыслового флота, плавающего под Государственным флагом РФ»;

- приказ Росрыболовства от 28 июня 2010 г. № 575 «О Порядке обеспечения питанием экипажей морских и речных судов рыбопромыслового флота».

На смену отмененных документам придут «современные нормы, выстроенные на базе риск-ориентированного подхода к государственному регулированию», - заявили в пресс-службе правительства. Новое постановление вступит в силу с 1 января 2021 г.

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