03 августа 2020 года

Приморье готовится встречать кету

В Приморском крае комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб распределила объемы кеты для промышленного и традиционного рыболовства. Определены сроки добычи и проходные периоды.

Из 102,86 тонны кеты 10 тонн выделили промышленникам и 37,4 тонны – представителям коренных малочисленных народов, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно протоколу заседания комиссии, 55,46 тонны остается в резерве (в том числе 40 тонн в бассейне Уссури). Определены места добычи и постановки орудий лова.

Для организации любительского лова кеты объемы устанавливать не стали – не поступило заявок от пользователей участков.

В Тернейском районе рыбопромышленники и КМНС смогут осваивать кету с 20 августа по 10 октября. В Ольгинском районе и Лазовском округе – с 21 сентября по 25 октября.

Для промышленного рыболовства и общин установили еженедельные проходные периоды: в морском прибрежье – с 12:00 субботы до 12:00 воскресенья, в пресноводных водных объектах – с 12:00 субботы до 12:00 понедельника. Физические лица из числа коренных народов смогут ловить лосося каждый день сезона с 6:00 до 22:00.

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